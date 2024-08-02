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Олимпиада. Пулевая стрельба. Швейцарка победила с олимпийским рекордом

время публикации: 02 августа 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 11:41
Олимпиада. Пулевая стрельба. Швейцарка победила с олимпийским рекордом
AP Photo/Manish Swarup

Чемпионкой Парижской олимпиады в стрельбе из винтовки из трех позиций (дистанция 50 метров) стала швейцарка Кьяра Леоне.

Она установила олимпийский рекорд - 464.4 балла.

Предыдущий рекорд (463.9) установила в Токио швейцарка Нина Кристен.

Кьяра Леоне - двукратная чемпионка мира (в командном первенстве), чемпионка Европейских игр 2023 года.

На втором месте американка Сэйджен Маддалена.

Бронзовую медаль завоевала чемпионка мира китаянка Чжан Цюнюэ, которая лидировала незадолго до окончания соревнований.

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