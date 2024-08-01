Олимпиада. Стрельба. Победил китаец. Украинец завоевал серебряную медаль
время публикации: 01 августа 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 11:33
Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из винтовки из трех позиций (дистанция 50 метров) стал китаец Лю Юкун, мировой рекордсмен в данной дисциплине.
Его результат 463.6 балла.
Мировой рекорд он установил в мае этого года в Баку - 468.9.
Второе место занял украинец Сергей Кулиш.
Бронзовую медаль завоевал Свапнил Кусале (Индия).
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