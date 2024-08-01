Олимпиада. Стрельба. Победил китаец. Украинец завоевал серебряную медаль

Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из винтовки из трех позиций (дистанция 50 метров) стал китаец Лю Юкун, мировой рекордсмен в данной дисциплине.

Его результат 463.6 балла.

Мировой рекорд он установил в мае этого года в Баку - 468.9.

Второе место занял украинец Сергей Кулиш.

Бронзовую медаль завоевал Свапнил Кусале (Индия).