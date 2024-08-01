x
01 августа 2024
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Стрельба. Победил китаец. Украинец завоевал серебряную медаль

время публикации: 01 августа 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 11:33
Олимпиада. Стрельба. Победил китаец. Украинец завоевал серебряную медаль
AP Photo/Manish Swarup

Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из винтовки из трех позиций (дистанция 50 метров) стал китаец Лю Юкун, мировой рекордсмен в данной дисциплине.

Его результат 463.6 балла.

Мировой рекорд он установил в мае этого года в Баку - 468.9.

Второе место занял украинец Сергей Кулиш.

Бронзовую медаль завоевал Свапнил Кусале (Индия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2024

Медальный зачет. На первое место вышла сборная Китая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Пулевая стрельба. Рекорд и историческое достижение спортсменки из Гватемалы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024

Олимпиада. Пулевая стрельба. Чемпионом в трапе стал британец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2024

Олимпиада. Пулевая стрельба. Китаец стал чемпионом и установил олимпийский рекорд