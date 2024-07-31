Олимпиада. Пулевая стрельба. Рекорд и историческое достижение спортсменки из Гватемалы
время публикации: 31 июля 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 17:30
Чемпионкой Парижской олимпиады в трапе (пулевая стрельба) стала Адриана Руано Олива (Гватемала), установившая олимпийский рекорд - 45.
Предыдущий рекорд в Токио установила словачка Жужана Рехак Стефечекова (43).
Впервые спортсмен из Гватемалы стал олимпийским чемпионом.
Серебряную медаль завоевала итальянка Сильвана Мария Станко.
Бронзовую медаль завоевала австралийка Пенни Смит.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024