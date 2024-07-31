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Олимпиада. Пулевая стрельба. Рекорд и историческое достижение спортсменки из Гватемалы

время публикации: 31 июля 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 17:30
Олимпиада. Пулевая стрельба. Рекорд и историческое достижение спортсменки из Гватемалы
AP Photo/Manish Swarup

Чемпионкой Парижской олимпиады в трапе (пулевая стрельба) стала Адриана Руано Олива (Гватемала), установившая олимпийский рекорд - 45.

Предыдущий рекорд в Токио установила словачка Жужана Рехак Стефечекова (43).

Впервые спортсмен из Гватемалы стал олимпийским чемпионом.

Серебряную медаль завоевала итальянка Сильвана Мария Станко.

Бронзовую медаль завоевала австралийка Пенни Смит.

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