Женский Кубок Америки по футболу. Аргентинки завоевали бронзовые медали

В Эквадоре близится к завершению женский Кубок Америки по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье в финале сыграют сборные Бразилии и Колумбии.

Аргентинки завоевали бронзовые медали.

В серии послематчевых пенальти в матче за третье место аргентинки победили сборную Уругвая 5:4.

Основное время завершилось вничью 2:2.

На 24-й минуте Айдана Кометти (Мадрид) вывела сборную Аргентины вперед 1:0.

В конце первого тайма команда Уругвая забила два гола. Отличились Эсперанса Писарро (Эйбар, Испания) и Хулиана Виера.

На 83-й минуте Флоренсия Бонсегундо (Мадрид) реализовала пенальти 2:2.

В серии послематчевых пенальти не забила Стефани Лакост (Университарио, Лима).