Женский Кубок Америки по футболу. Аргентинки завоевали бронзовые медали
время публикации: 02 августа 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 09:25
В Эквадоре близится к завершению женский Кубок Америки по футболу.
В ночь с субботы на воскресенье в финале сыграют сборные Бразилии и Колумбии.
Аргентинки завоевали бронзовые медали.
В серии послематчевых пенальти в матче за третье место аргентинки победили сборную Уругвая 5:4.
Основное время завершилось вничью 2:2.
На 24-й минуте Айдана Кометти (Мадрид) вывела сборную Аргентины вперед 1:0.
В конце первого тайма команда Уругвая забила два гола. Отличились Эсперанса Писарро (Эйбар, Испания) и Хулиана Виера.
На 83-й минуте Флоренсия Бонсегундо (Мадрид) реализовала пенальти 2:2.
В серии послематчевых пенальти не забила Стефани Лакост (Университарио, Лима).
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