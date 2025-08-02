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Женский Кубок Америки по футболу. Аргентинки завоевали бронзовые медали

Футбол
время публикации: 02 августа 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 09:25
Женский Кубок Америки по футболу. Аргентинки завоевали бронзовые медали
AP Photo/Dolores Ochoa

В Эквадоре близится к завершению женский Кубок Америки по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье в финале сыграют сборные Бразилии и Колумбии.

Аргентинки завоевали бронзовые медали.

В серии послематчевых пенальти в матче за третье место аргентинки победили сборную Уругвая 5:4.

Основное время завершилось вничью 2:2.

На 24-й минуте Айдана Кометти (Мадрид) вывела сборную Аргентины вперед 1:0.

В конце первого тайма команда Уругвая забила два гола. Отличились Эсперанса Писарро (Эйбар, Испания) и Хулиана Виера.

На 83-й минуте Флоренсия Бонсегундо (Мадрид) реализовала пенальти 2:2.

В серии послематчевых пенальти не забила Стефани Лакост (Университарио, Лима).

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