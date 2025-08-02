Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли в 1/8 финала

В Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев не сумели выйти в четвертьфинал.

В первом матче плэй-офф они проиграли чехам Онджею Перушичу и Давиду Швайнеру 18:21, 19:21.