Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли в 1/8 финала
время публикации: 02 августа 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 07:12
В Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу.
Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев не сумели выйти в четвертьфинал.
В первом матче плэй-офф они проиграли чехам Онджею Перушичу и Давиду Швайнеру 18:21, 19:21.
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