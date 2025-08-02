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Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли в 1/8 финала

Пляжный волейбол
время публикации: 02 августа 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 07:12
Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли в 1/8 финала
AP Photo/Robert F. Bukaty

В Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев не сумели выйти в четвертьфинал.

В первом матче плэй-офф они проиграли чехам Онджею Перушичу и Давиду Швайнеру 18:21, 19:21.

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