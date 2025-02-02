НБА. Бам Адебайо забросил на последней секунде победный мяч. "Майами" победил "Сан-Антонио"

В матче регулярного чемпионата НБА "Майами Хит" победил "Сан-Антонио Сперз" 105:103.

Бам Адебаййо сделал победный бросок на последней секунде матча. Он занимает второе место по победным "баззер-биттерам" (броски на последней секунде, броски вместе с финальной сиреной) среди центровых в истории НБА.

В этой игре он набрал 30 очков, сделал 10 подборов, 9 передач, 3 блок-шота и 2 перехвата.

Видео победного броска опубликовано в YouTube.