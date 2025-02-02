x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 09:52
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Бам Адебайо забросил на последней секунде победный мяч. "Майами" победил "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 февраля 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 08:29
НБА. Бам Адебайо забросил на последней секунде победный мяч. "Майами" победил "Сан-Антонио"
AP Photo/Eric Gay

В матче регулярного чемпионата НБА "Майами Хит" победил "Сан-Антонио Сперз" 105:103.

Бам Адебаййо сделал победный бросок на последней секунде матча. Он занимает второе место по победным "баззер-биттерам" (броски на последней секунде, броски вместе с финальной сиреной) среди центровых в истории НБА.

В этой игре он набрал 30 очков, сделал 10 подборов, 9 передач, 3 блок-шота и 2 перехвата.

Видео победного броска опубликовано в YouTube.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 февраля 2025

НБА. Луку Дончича обменяют на Энтони Дэвиса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 февраля 2025

НБА. Дени Авдия набрал 10 очков. "Портленд" победил "Финикс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

НБА. Ударный финал Йокича. Победный бросок Тэйтума на последней секунде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги