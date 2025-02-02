НБА. Дени Авдия набрал 10 очков. "Портленд" победил "Финикс"
время публикации: 02 февраля 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 07:39
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Финикс Санз" 127:108.
"Портленд" одержал 20-ю победу в 49 матчах сезона и третью подряд.
Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия отыграл 22 минуты (10 + 5 подборов + 3 передачи).
Самый результативный игрок матча - защитник "Санз" Девин Букер (37 + 4 подбора + 5 передач).
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