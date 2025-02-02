НБА. Луку Дончича обменяют на Энтони Дэвиса
время публикации: 02 февраля 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 08:16
Инсайдер Шамс Чарания, журналист ESPN, сообщил в соцсетях о предстоящем обмене суперзвезд.
Главная звезда "Даллас Мэверикс" Лука Дончич перейдет в "Лос-Анджелес Лейкерс". В Даллас переедет центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис.
В "Лейкерс" перейдут форварды Маркиф Моррис и Макси Клебер.
"Даллас" получит защитника Макса Кристи и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.
В обмене также участвует "Юта Джаз".
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