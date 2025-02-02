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НБА. Луку Дончича обменяют на Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 февраля 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 08:16
НБА. Луку Дончича обменяют на Энтони Дэвиса
AP Photo/LM Otero

Инсайдер Шамс Чарания, журналист ESPN, сообщил в соцсетях о предстоящем обмене суперзвезд.

Главная звезда "Даллас Мэверикс" Лука Дончич перейдет в "Лос-Анджелес Лейкерс". В Даллас переедет центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис.

В "Лейкерс" перейдут форварды Маркиф Моррис и Макси Клебер.

"Даллас" получит защитника Макса Кристи и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.

В обмене также участвует "Юта Джаз".

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