Бокс. Чемпионский бой. Бенавидес побывал в нокдауне, но победил

В Лас-Вегасе состоялся бой, в котором встречались два временных чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

До этого боя соперники не проигрывали на профессиональном ринге.

Чемпион по версии WBC Дэвид Бенавидес победил по очкам чемпиона по версии WBA Давида Морреля.

Счет по карточкам 115:111 (дважды) и 118:109.

Американец работал первым номером, Моррель защищался и опасно контратаковал.

В 11-м раунде Бенавидес оказался в нокдауне.