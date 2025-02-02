Бокс. Чемпионский бой. Бенавидес побывал в нокдауне, но победил
время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:49
В Лас-Вегасе состоялся бой, в котором встречались два временных чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.
До этого боя соперники не проигрывали на профессиональном ринге.
Чемпион по версии WBC Дэвид Бенавидес победил по очкам чемпиона по версии WBA Давида Морреля.
Счет по карточкам 115:111 (дважды) и 118:109.
Американец работал первым номером, Моррель защищался и опасно контратаковал.
В 11-м раунде Бенавидес оказался в нокдауне.
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