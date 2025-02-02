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Спорт

Бокс. Чемпионский бой. Бенавидес побывал в нокдауне, но победил

Бокс
время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:49
Бокс. Чемпионский бой. Бенавидес побывал в нокдауне, но победил
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся бой, в котором встречались два временных чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

До этого боя соперники не проигрывали на профессиональном ринге.

Чемпион по версии WBC Дэвид Бенавидес победил по очкам чемпиона по версии WBA Давида Морреля.

Счет по карточкам 115:111 (дважды) и 118:109.

Американец работал первым номером, Моррель защищался и опасно контратаковал.

В 11-м раунде Бенавидес оказался в нокдауне.

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