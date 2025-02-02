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Рекорд Уиггинса. "Трипл-даблы" Йокича и Леброна. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:35
Рекорд Уиггинса. "Трипл-даблы" Йокича и Леброна. Результаты матчей НБА
AP Photo/Kyle Phillips

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" неожиданно обыграл "Миннесоту" 105:103.

Индиана Пэйсерз - Атланта Хоукс 132:127

"Индиана" одержала 17-ю победу в последних 22 играх. Всего 27 побед - четвертое место в Восточной конференции.

Лидер "ястребов" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (34 + 17 передач).

Юта Джаз - Орпландо Мэджик 113:99

Лидеры "Орландо" набрали 60 очков: Франц Вагнер (37 + 6 подборов) и Коул Энтони (23 + 7 подборов + 4 передачи).

Шарлотт Хорнетс - Денвер Наггетс 104:107

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (28 + 13 подборов + 17 передач).

Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс 98:110

Миннесота Тимбервулвз - Вашингтон Уизардс 103:105

"Вашингтон" прервал серию из 16 поражений подряд.

Оклахома-Сити Тендер - Сакраменто Кингз 144:110

Защитник "Тендер" Аарон Уиггинс установил личный рекорд (41 + 14 подборов).

Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 112:128

Самый результативный игрок матча Леброн Джеймс (33 + 11 подборов + 12 передач).

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