Рекорд Уиггинса. "Трипл-даблы" Йокича и Леброна. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" неожиданно обыграл "Миннесоту" 105:103.
Индиана Пэйсерз - Атланта Хоукс 132:127
"Индиана" одержала 17-ю победу в последних 22 играх. Всего 27 побед - четвертое место в Восточной конференции.
Лидер "ястребов" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (34 + 17 передач).
Юта Джаз - Орпландо Мэджик 113:99
Лидеры "Орландо" набрали 60 очков: Франц Вагнер (37 + 6 подборов) и Коул Энтони (23 + 7 подборов + 4 передачи).
Шарлотт Хорнетс - Денвер Наггетс 104:107
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (28 + 13 подборов + 17 передач).
Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс 98:110
Миннесота Тимбервулвз - Вашингтон Уизардс 103:105
"Вашингтон" прервал серию из 16 поражений подряд.
Оклахома-Сити Тендер - Сакраменто Кингз 144:110
Защитник "Тендер" Аарон Уиггинс установил личный рекорд (41 + 14 подборов).
Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 112:128
Самый результативный игрок матча Леброн Джеймс (33 + 11 подборов + 12 передач).