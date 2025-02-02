The Ring. Владимир Кличко вернется на ринг в 2025 году
время публикации: 02 февраля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 09:52
Авторитетный журнал The Ring, позиционирующий себя как "Библия бокса", сообщает, что экс-чемпион мира Владимир Кличко проведет бой в 2025 году.
Издание утверждает, что украинский боксер готов вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формена и стать самым возрастным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
"Владимир решил прервать семилетнюю пенсию", - утверждается в статье.
Когда может состояться возвращение легендарного боксера и кто будет соперник, не сообщается.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025