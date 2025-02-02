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Спорт

The Ring. Владимир Кличко вернется на ринг в 2025 году

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 02 февраля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 09:52
The Ring. Владимир Кличко вернется на ринг в 2025 году
AP Photo/Matt Dunham,File

Авторитетный журнал The Ring, позиционирующий себя как "Библия бокса", сообщает, что экс-чемпион мира Владимир Кличко проведет бой в 2025 году.

Издание утверждает, что украинский боксер готов вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формена и стать самым возрастным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

"Владимир решил прервать семилетнюю пенсию", - утверждается в статье.

Когда может состояться возвращение легендарного боксера и кто будет соперник, не сообщается.

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