The Ring. Владимир Кличко вернется на ринг в 2025 году

Авторитетный журнал The Ring, позиционирующий себя как "Библия бокса", сообщает, что экс-чемпион мира Владимир Кличко проведет бой в 2025 году.

Издание утверждает, что украинский боксер готов вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формена и стать самым возрастным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

"Владимир решил прервать семилетнюю пенсию", - утверждается в статье.

Когда может состояться возвращение легендарного боксера и кто будет соперник, не сообщается.