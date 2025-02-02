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Спорт

Скандал в Нидерландах. "Фортуна" отыгралась, используя лишнего игрока

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 02 февраля 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 13:48
Скандал в Нидерландах. "Фортуна" отыгралась, используя лишнего игрока
AP Photo/Maurice van Steen

Неожиданным скандалом завершился матч двадцать первого тура чемпионата Нидерландов.

"Херенвен" и "Фортуна" (Ситтард) сыграли вничью 2:2.

"Фортуна" отыгралась на 90-й минуте, когда в ее составе на поле было 12 игроков.

На 88-й минуте гости провели двойную замену. Но вышли два футболиста. а ушел с поля только один. На 90-й минуте Родриго Гут сравнял счет 2:2.

Когда "Фортуна" сравняла счет игроков на поле было 11. Но когда заработала угловой, после подачи которого счет стал равным, игроков было 12.

Еспер Далхаус несколько минут был 12-м игроком "Фортуны" на поле.

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