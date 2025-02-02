Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) отстранил Патрика Беверли

Руководство тель-авивского "Апоэля" отстранило до дальнейших уведомлений одну из главных звезд команды Патрика Беверли, сообщает Sport5

Накануне "Апоэль" проиграл одноклубникам из Беэр-Шевы 82:83.

Патрик Беверли сыграл 9 минут в первой половине (1 подбор + 3 передачи). Во второй половине он на площадку не выходил.

О причине отстранения не сообщается.