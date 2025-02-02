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Спорт

Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) отстранил Патрика Беверли

Баскетбол
время публикации: 02 февраля 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 13:32
Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) отстранил Патрика Беверли
AP Photo/Morry Gash

Руководство тель-авивского "Апоэля" отстранило до дальнейших уведомлений одну из главных звезд команды Патрика Беверли, сообщает Sport5

Накануне "Апоэль" проиграл одноклубникам из Беэр-Шевы 82:83.

Патрик Беверли сыграл 9 минут в первой половине (1 подбор + 3 передачи). Во второй половине он на площадку не выходил.

О причине отстранения не сообщается.

Спорт
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