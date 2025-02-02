x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 13:03
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Гол Хаймана. Достижения Бернса, Нюландера, Мэтьюза и Бушара

Хоккей
НХЛ
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 12:09
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Каролиной" 4:2.

Каролина Хурикейнз - Лос-Анджелес Кингз 2:4

Хозяева вели в счете 1:0.

Третью и четвертую шайбы в ворота "Каролины" забросил Кевин Фиала.

Брент Бернс (Каролина) сделал результативную передачу. Он стал 13-м защитником в истории НХЛ, сделавшим 900 результативных передач.

"Короли" прервали серию из 4 поражений.

Андрей Свечников (Каролина) получил травму.

Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс 3:4

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.

"Торонто" забил три шайбы в первом периоде.

Вилиам Нюландер (Торонто) открыл счет в матче и забросил 30-ю шайбу в сезоне. Он в пятом сезоне забрасывает не менее 30 шайб.

Остон Мэтьюз (Торонто) сделал 300-ю результативную передачу в 599-й игре в НХЛ. Он стал четвертым американским игроком забившим 300 голов и сделавшим 300 результативных передач в менее чем 600 матчах в лиге.

Эван Бушар стал пятым защитником "Ойлерз", забившим 50 голов в матчах НХЛ. Рекордсмен - Пол Коффи (209).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

Гол Цукера. Достижения Маккиннона и Сутера. Рекорд Веренски. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025

НХЛ. Шутауты Флери, Василевского, Сорокина. Достижения Коннора, Жиру, Тортореллы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025

Шутауты Бобровского и Аллена. Голы братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

От рака умер хоккеист сборной Германии