НХЛ. Гол Хаймана. Достижения Бернса, Нюландера, Мэтьюза и Бушара

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Каролиной" 4:2.

Каролина Хурикейнз - Лос-Анджелес Кингз 2:4

Хозяева вели в счете 1:0.

Третью и четвертую шайбы в ворота "Каролины" забросил Кевин Фиала.

Брент Бернс (Каролина) сделал результативную передачу. Он стал 13-м защитником в истории НХЛ, сделавшим 900 результативных передач.

"Короли" прервали серию из 4 поражений.

Андрей Свечников (Каролина) получил травму.

Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс 3:4

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.

"Торонто" забил три шайбы в первом периоде.

Вилиам Нюландер (Торонто) открыл счет в матче и забросил 30-ю шайбу в сезоне. Он в пятом сезоне забрасывает не менее 30 шайб.

Остон Мэтьюз (Торонто) сделал 300-ю результативную передачу в 599-й игре в НХЛ. Он стал четвертым американским игроком забившим 300 голов и сделавшим 300 результативных передач в менее чем 600 матчах в лиге.

Эван Бушар стал пятым защитником "Ойлерз", забившим 50 голов в матчах НХЛ. Рекордсмен - Пол Коффи (209).