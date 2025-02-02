НХЛ. Гол Хаймана. Достижения Бернса, Нюландера, Мэтьюза и Бушара
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Каролиной" 4:2.
Каролина Хурикейнз - Лос-Анджелес Кингз 2:4
Хозяева вели в счете 1:0.
Третью и четвертую шайбы в ворота "Каролины" забросил Кевин Фиала.
Брент Бернс (Каролина) сделал результативную передачу. Он стал 13-м защитником в истории НХЛ, сделавшим 900 результативных передач.
"Короли" прервали серию из 4 поражений.
Андрей Свечников (Каролина) получил травму.
Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс 3:4
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.
"Торонто" забил три шайбы в первом периоде.
Вилиам Нюландер (Торонто) открыл счет в матче и забросил 30-ю шайбу в сезоне. Он в пятом сезоне забрасывает не менее 30 шайб.
Остон Мэтьюз (Торонто) сделал 300-ю результативную передачу в 599-й игре в НХЛ. Он стал четвертым американским игроком забившим 300 голов и сделавшим 300 результативных передач в менее чем 600 матчах в лиге.
Эван Бушар стал пятым защитником "Ойлерз", забившим 50 голов в матчах НХЛ. Рекордсмен - Пол Коффи (209).