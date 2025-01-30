Шутауты Бобровского и Аллена. Голы братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Филадельфию" 5:0.

Флорида Пантерз - Лос-Анджелес Кингз 3:0

Первой звездой матча признан Сергей Бобровский, отразивший 29 бросков и совершивший второй шутаут в сезоне.

Вторая звезда матча - Мэтью Ткачук, набравший 3 (1 + 2) очка.

Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 5:0

Первой звездой матча признан Джейк Аллен, отразивший 24 броска и совершивший третий шутаут в 18 матчах в этом сезоне.

Джек и Люк Хьюз забили по 1 голу и сделали по 1 результативной передаче.

Торонто Мейпл Лифс - Миннесота Уайлд 1:3

Капитан "Миннесоты" Джаред Сперджон установил рекорд клуба, забив второй гол в матче. Он стал первым защитником "Миннесоты", набравшим 400 очков (116 + 284)

Нешвилл Прэдейчез - Ванкувер Кэнакс 1:3

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз, как и его братья из "Нью-Джерси", набрал в этот игровой день 2 очка (0 +2).

Линус Карлсон забил дебютный гол за "Ванкувер" и стал 493-м игроком "Кэнакс", забившим гол в матче НХЛ. Это его 12-й матч в НХЛ (6 в этом сезоне, 6 - в прошлом).

Юта - Питтсбург Пингвинз 2:3 (овертайм)

"Юта" вела в счете 1:0 и 2:1.

Победный гол на 64-й минуте забил Сидни Кросби.