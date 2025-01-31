НХЛ. Шутауты Флери, Василевского, Сорокина. Достижения Коннора, Жиру, Тортореллы

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Бостон" 6:2. "Оттава" в овертайме одолела "Вашингтон" 5:4.

Бостон Брюинз - Виннипег Джетс 2:6

Две шайбы забросил Марк Шейфеле.

На 41-й минуте счет был 2:2.

Кайл Коннор поразил пустые ворота и забил 30-й гол в сезоне. В седьмом сезоне в карьере он забивает не менее 30 голов.

Каролина Хурикейнз - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

"Каролина" выиграла восьмой матч подряд против "Чикаго".

Микко Рантанен забил первый гол за "Каролину". В этом матче он набрал 2 (1 + 1) очка. 25 января он перешел из "Колорадо".

Монреаль Канадиенз - Миннесота Уайлд 0:4

40-летний Марк-Андре Флери отразил 19 бросков и совершил первый шутаут в сезоне и 76-й - в карьере в НХЛ. Он третий раз не пропускает в матче против "Монреаль Канадиенз".

Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз 5:4 (овертайм)

"Оттава" забросила две шайбы в меньшинстве за 38 секунд.

Две шайбы забросил Дилан Строум (Вашингтон).

По 3 (1 +2) очка набрали Александр Овечкин (Вашингтон) и Джош Норрис (Оттава). Овечкин забил 876-й гол в НХЛ.

Клод Жиру (Оттава) сделал результативную передачу и набрал 1100-е очко в НХЛ.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 25 минут. Показатель -1.

Победный гол на 62-й минуте забил Томас Шабо. Он стал первым игроком "Оттавы", забившим победный гол в день рождения.

Тампа-ей Лайтнинг - Лос-Анджелес Кингс 3:0

3 (2 + 1) очка набрал Брэндон Хэйгл.

Андрей Василевский отразил 28 бросков и совершил третий шутаут в сезоне.

"Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение подряд.

Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерз 0:3

Илья Сорокин отразил 23 броска и совершил третий шутаут в сезоне.

"Островитяне" одержали шестую победу подряд.

Джон Торторелла, наставник "Филадельфии" провел 1600-ю игру в НХЛ. Он седьмой тренер НХЛ, достигший этого рубежа.

Калгари Флэймз - Анахайм Дакс 4:1

3 (2 + 1) очка набрал Мэтт Коронато.

Франк Ватрано (Анахайм) забил гол и стал шестым незадрафтованным игроком, набравшим 300 очков в НХЛ (175 + 125).

Эдмонтон Ойлерз - Детройт Ред Уингз 2:3 (буллиты)

"Детройт" одержал четвертую победу подряд.

Голкипер "Детройта" Алекс Леон совершил 45 сэйвов.

На 30-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 2:0.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал результативную передачу.

Вегас Голден Найтс - Коламбус Блю Джекетс 1:2 (овертайм)

Коул Силлинджер забил победный гол на 52-й секунде овертайма.

Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 6:2

Две шайбы забросил Брендон Монтур (Сиэтл).

Во втором периоде хозяева забили 3 гола за 3 минуты 55 секунд.

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут 33 секунды. Показатель -2.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 22 минуты. Показатель -1.