x
02 января 2025
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 06:50
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный футболист, двукратный чемпион УССР

Футбол
время публикации: 02 января 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 06:39
Умер известный футболист, двукратный чемпион УССР
AP Photo/Cesar Munoz

1 января на 68-м году жизни умер советский украинский футболист Виктор Насташевский, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Нападающий три сезона играл за дубль киевского "Динамо", стал чемпионом СССР среди дублеров.

Виктор Насташевский выступал за "Шахтер" (Донецк), СКА (Киев), "Колос" (Никополь) и "Кривбасс" (Кривой Рог).

В составе СКА - двукратный чемпион УССР.

Виктор Насташевский - рекордсмен Второй лиги по количеству голов за один сезон (41).

Он тренировал команду "Кызылкум" (Зарафшан, Узбекистан), работал тренером-селекционером в ДЮСШ киевского "Динамо".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025

Умер бывший нападающий "Барселоны", участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 декабря 2024

Умер легендарный польский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 декабря 2024

Во время благотворительного футбольного матча умер бывший защитник ЦСКА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 декабря 2024

Умер чемпион мира по футболу