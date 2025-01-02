Умер известный футболист, двукратный чемпион УССР

1 января на 68-м году жизни умер советский украинский футболист Виктор Насташевский, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Нападающий три сезона играл за дубль киевского "Динамо", стал чемпионом СССР среди дублеров.

Виктор Насташевский выступал за "Шахтер" (Донецк), СКА (Киев), "Колос" (Никополь) и "Кривбасс" (Кривой Рог).

В составе СКА - двукратный чемпион УССР.

Виктор Насташевский - рекордсмен Второй лиги по количеству голов за один сезон (41).

Он тренировал команду "Кызылкум" (Зарафшан, Узбекистан), работал тренером-селекционером в ДЮСШ киевского "Динамо".