Умер известный футболист, двукратный чемпион УССР
время публикации: 02 января 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 06:39
1 января на 68-м году жизни умер советский украинский футболист Виктор Насташевский, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".
Нападающий три сезона играл за дубль киевского "Динамо", стал чемпионом СССР среди дублеров.
Виктор Насташевский выступал за "Шахтер" (Донецк), СКА (Киев), "Колос" (Никополь) и "Кривбасс" (Кривой Рог).
В составе СКА - двукратный чемпион УССР.
Виктор Насташевский - рекордсмен Второй лиги по количеству голов за один сезон (41).
Он тренировал команду "Кызылкум" (Зарафшан, Узбекистан), работал тренером-селекционером в ДЮСШ киевского "Динамо".
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