Умер легендарный вратарь "Боруссии" (Дортмунд)

30 декабря на 61-м году жизни умер известный немецкий футболист Вольфганг де Бер, сообщают немецкие СМИ.

Сегодня ему бы исполнился 61 год.

Он начинал карьеру в "Дуйсбурге", а затем 15 сезонов был резервным вратарем дортмундской "Боруссии" (сыграл за клуб более 180 игр).

В составе "Борусссии" Вольфганг де Бер - двукратный чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии 1989 года, победитель Лиги чемпионов 1997 года, обладатель Межконтинентального кубка 1997 года.

Он 17 лет был тренером вратарей дортмундской "Боруссии".