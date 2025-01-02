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Спорт

Умер легендарный вратарь "Боруссии" (Дортмунд)

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 02 января 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 08:13
Умер легендарный вратарь "Боруссии" (Дортмунд)
AP Photo/Bernd Lauter

30 декабря на 61-м году жизни умер известный немецкий футболист Вольфганг де Бер, сообщают немецкие СМИ.

Сегодня ему бы исполнился 61 год.

Он начинал карьеру в "Дуйсбурге", а затем 15 сезонов был резервным вратарем дортмундской "Боруссии" (сыграл за клуб более 180 игр).

В составе "Борусссии" Вольфганг де Бер - двукратный чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии 1989 года, победитель Лиги чемпионов 1997 года, обладатель Межконтинентального кубка 1997 года.

Он 17 лет был тренером вратарей дортмундской "Боруссии".

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