Умер легендарный вратарь "Боруссии" (Дортмунд)
время публикации: 02 января 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 08:13
30 декабря на 61-м году жизни умер известный немецкий футболист Вольфганг де Бер, сообщают немецкие СМИ.
Сегодня ему бы исполнился 61 год.
Он начинал карьеру в "Дуйсбурге", а затем 15 сезонов был резервным вратарем дортмундской "Боруссии" (сыграл за клуб более 180 игр).
В составе "Борусссии" Вольфганг де Бер - двукратный чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии 1989 года, победитель Лиги чемпионов 1997 года, обладатель Межконтинентального кубка 1997 года.
Он 17 лет был тренером вратарей дортмундской "Боруссии".
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