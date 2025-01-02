"Арсенал" победил "Брентфорд" и поднялся на второе место

В матче девятнадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях одержал волевую победу над "Брентфордом" 3:1 и поднялся на второе место.

"Брентфорд": Флеккен, Рорслев, Коллинз, ван ден Берг (Ким, 75), Льюис-Поттер, Янельт, Норгор (Йенсен, 75), Ярмолюк, Дамсгор (Магома, 75), Мбемо, Висса (Шаде, 75).

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 78), Эдегор (Жоржиньо, 88), Парти, Мерино (Райс, 78), Нванери (Троссар, 78), Габриэль Жезус (Зинченко, 90+2), Мартинелли.

"Бренфорд" открыл счет на 13-й минуте. Перехват мяча в центре поля и быстрая контратака. Брайан Мбемо ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Это его 11-й гол в 19 матчах Премьер-лиги. "Брентфорд" в восьмой раз в этом сезоне забивает гол после первого же удара в створ ворот.

На 29-й минуте Парти нанес удар с линии штрафной. Вратарь мяч парировал. Габриэль Жезус добил мяч в сетку 1:1.

На 31-й минуте Ярмолюк пробил издали. Райя неудачно парировал мяч, но сумел выбить мяч на угловой с линии ворот.

На 50-й минуте после подачи углового отличился Микель Мерино 1:2. Через 3 минуты Габриэль Мартинелли принял мяч в штрафной и нанес удар в дальний угол 1:3.

После перерыва хозяева больше владели мячрм, но извлечь из этого пользу не сумели.

"Арсенал" в четвертый раз подряд победил "Брентфорд" в гостях (во всех турнирах).

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