Ничья в битве лидеров. Йоси Абукасис обыграл "Бейтар". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболд. Лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), набравший 35 очков. На 1 очко меньше у тель-авивского "Маккаби".

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хайфа) 1:0

Столичный "Апоэль" прервал серию из 3 матчей без побед.

"Акулы" проиграли после трех побед подряд.

Победный гол на 36-й минуте забил Матан Хозез (21 августа перешел из тель-авивского "Маккаби").

Маккаби (Нетания) - Бейтар (Иерусалим) 3:0

Йоси Абукасис обыграл "Бейтар". "Бриллианты" одержали четвертую победу в последних пяти матчах (во всех турнирах) и поднялись на десятое место.

На 33-й минуте бывший нападающий "Бенфики" и "Бреста" Эриберто Тавареш открыл счет.

На 53-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Ори Даган.

В большинстве отличились Карем Джабер и Максим Плакущенко.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2

На 61-й минуте Кингс Кангва вывел "Апоэль" вперед.

"Маккаби" сумел забить два гола за три минуты. Отличились Сагив Ехезкель и Уэсли Патати (в последних четырех матчах бразилец забил три гола).

На первой минуте компенсированного времени счет сравнял Алон Турджеман.