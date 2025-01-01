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Спорт

Чемпионат Англии. Уэйн Руни уволен с поста главного тренера "Плимута"

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 01 января 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 16:10
Чемпионат Англии. Уэйн Руни уволен с поста главного тренера "Плимута"
AP Photo/Alex Brandon, File

Уэйн Руни уволен с поста главного тренера "Плимута". Решение принято по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

"Плимут" занимает последнее место в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола).

Уэйн Руни возглавил команду прошлым летом.

В прошлом сезоне "Плимут" едва избежал вылета из Чемпионшипа.

В сегодняшнем матче против "Бристоля" "Плимутом" руководит Кевин Нансекивелл.

Спорт
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