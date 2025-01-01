Чемпионат Англии. Уэйн Руни уволен с поста главного тренера "Плимута"
время публикации: 01 января 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 16:10
Уэйн Руни уволен с поста главного тренера "Плимута". Решение принято по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
"Плимут" занимает последнее место в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола).
Уэйн Руни возглавил команду прошлым летом.
В прошлом сезоне "Плимут" едва избежал вылета из Чемпионшипа.
В сегодняшнем матче против "Бристоля" "Плимутом" руководит Кевин Нансекивелл.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025