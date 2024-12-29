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Чемпионат Италии. Искусство подавать угловые. Возвращение Алексиса Санчеса

Футбол
время публикации: 29 декабря 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 17:00
Чемпионат Италии. Искусство подавать угловые. Возвращение Алексиса Санчеса
AP Photo/Franco Debernardi

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Удинезе" сыграл вничью с "Торино" 2:2.

Преимуществом владели туринцы (57% владения мячом, 12:10 по ударам, 6:3 по точным ударам). Но на 53-й минуте в счете 2:0 вели хозяева.

На 41-й минуте после подачи углового счет открыл арендованный у "Лорьяна" защитник Сулеймане Исаак Туре.

Еще до перерыва гости могли отыграться. Но Сава парировал мяч после опасного удара Риччи.

На 49-й минуте после подачи углового двухметровый нападающий Лоренцо Лукка направил мяч в дальний угол 2:0.

Через 4 минуты туринцы сократили отставание. Опять после подачи углового. после нескольких ударов и рикошетов Че Адамс вколотил мяч в сетку 2:1.

На 64-й минуте защитники не лучшим образом прервали навес. Самуэле Риччи ударом метров с 14 сравнял счет 2:2.

На 80-й минуте произошло историческое возвращение. Алексис Санчес вышел на замену и впервые в этом сезоне сыграл в Серии А. Чилийский нападающий начинал европейскую карьере в "Удинезе" в 2006 и выступал в Удине в 2008-11 годах Уже потом он играл за "Барселону", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

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