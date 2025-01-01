8 голов в Ашдоде. Результаты матчей чемпионата Израиля
время публикации: 01 января 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:33
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бней Сахнин" в гостях обыграл "Ашдод" 5:3.
Ирони (Тверия) - Ирони (Кирьят-Шмона) 3:1
Команда из Тверии одержала первую победу с сентября и ушла с последнего места.
Защитник северян Дуду Твито забил гол в свои ворота и в чужие.
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хадера) 0:0
Команда из Хадеры не проиграла в третьем матче подряд, но занимает последнее место в Лиге Аль.
Ашдод - Бней Сахнин 3:5
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