8 голов в Ашдоде. Результаты матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бней Сахнин" в гостях обыграл "Ашдод" 5:3.

Ирони (Тверия) - Ирони (Кирьят-Шмона) 3:1

Команда из Тверии одержала первую победу с сентября и ушла с последнего места.

Защитник северян Дуду Твито забил гол в свои ворота и в чужие.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хадера) 0:0

Команда из Хадеры не проиграла в третьем матче подряд, но занимает последнее место в Лиге Аль.

Ашдод - Бней Сахнин 3:5