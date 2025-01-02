Иранского футболиста оштрафовали на 510 миллионов риалов за объятия с болельщицей
время публикации: 02 января 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 16:17
Комитет по этике Федерации футбола Ирана оштрафовал на 510 миллионов риалов защитника "Эстеглял" Рамина Резаэяна за объятия с болельщицей, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на иранские СМИ.
26 декабря после матча чемпионата Ирана против "Чадормалу" болельщица вошла в клубный автобус и обнялась с футболистом.
В 2017-18 годах Рамин Резаэян выступал за бельгийский клуб "Остенде".
В составе сборной Ирана он двукратный бронзовый призер Кубка Азии.
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