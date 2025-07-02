Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
время публикации: 02 июля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 18:15
Во втором круге Уимблдона хорватка Донна Векич (25-я ракетка мира) неожиданно была разгромлена испанкой Кристиной Букшей (102-й номер рейтинга) 1:6, 3:6.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд, одолев чешку Мари Бузкову 7:6, 6:4.
Немка Лора Зигемунд (104-я ракетка) мира разгромила канадку Лейлу Фернандес (38-й номер рейтинга) 6:2, 6:3.
Американка Мэдисон Киз победила сербку Ольгу Данилович 6:4, 6:2.
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