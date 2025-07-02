Плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне против сборной Камеруна

Сегодня состоятся матчи плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.

Израильтяне сыграют со сборной Камеруна (начало матча в 17:45 по израильскому времени).

Остальные пары 1/8 финала:

Аргентина - Словения

Новая Зеландия - Китай

Мали - Канада

Сербия - Германия

Иордания - США

Доминиканская республика - Австралия

Швейцария - Франция.