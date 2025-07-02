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Плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне против сборной Камеруна

Баскетбол
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:42
Плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне против сборной Камеруна
AP Photo/Matt Krohn

Сегодня состоятся матчи плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.

Израильтяне сыграют со сборной Камеруна (начало матча в 17:45 по израильскому времени).

Остальные пары 1/8 финала:

Аргентина - Словения

Новая Зеландия - Китай

Мали - Канада

Сербия - Германия

Иордания - США

Доминиканская республика - Австралия

Швейцария - Франция.

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