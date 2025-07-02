Плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне против сборной Камеруна
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:42
Сегодня состоятся матчи плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.
Израильтяне сыграют со сборной Камеруна (начало матча в 17:45 по израильскому времени).
Остальные пары 1/8 финала:
Аргентина - Словения
Новая Зеландия - Китай
Мали - Канада
Сербия - Германия
Иордания - США
Доминиканская республика - Австралия
Швейцария - Франция.
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