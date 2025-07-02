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Чемпионками Европы по баскетболу стали бельгийки

Баскетбол
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:23
Чемпионками Европы по баскетболу стали бельгийки
AP Photo/Abbie Parr

Завершился чемпионат Европы по баскетболу. Победительницами второй раз в истории и второй раз подряд стали бельгийки.

В финале сборная Бельгии второй раз подряд обыграла испанок 67:65.

Третье место заняла сборная Италии, победившая француженок 69:54.

Бельгийки выступят на чемпионате мира 2026 года.

Сборные Испании, Италии, Франции, Германии, Чехии и Турции примут участие в квалификации чемпионата мира.

Самым ценным игроком чемпионата признана Эмма Миссеман (Бельгия).

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