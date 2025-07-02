Чемпионками Европы по баскетболу стали бельгийки
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:23
Завершился чемпионат Европы по баскетболу. Победительницами второй раз в истории и второй раз подряд стали бельгийки.
В финале сборная Бельгии второй раз подряд обыграла испанок 67:65.
Третье место заняла сборная Италии, победившая француженок 69:54.
Бельгийки выступят на чемпионате мира 2026 года.
Сборные Испании, Италии, Франции, Германии, Чехии и Турции примут участие в квалификации чемпионата мира.
Самым ценным игроком чемпионата признана Эмма Миссеман (Бельгия).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025