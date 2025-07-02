Чемпионками Европы по баскетболу стали бельгийки

Завершился чемпионат Европы по баскетболу. Победительницами второй раз в истории и второй раз подряд стали бельгийки.

В финале сборная Бельгии второй раз подряд обыграла испанок 67:65.

Третье место заняла сборная Италии, победившая француженок 69:54.

Бельгийки выступят на чемпионате мира 2026 года.

Сборные Испании, Италии, Франции, Германии, Чехии и Турции примут участие в квалификации чемпионата мира.

Самым ценным игроком чемпионата признана Эмма Миссеман (Бельгия).