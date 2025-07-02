Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне победили доминиканцев

Сборная Израиля заняла первое место в группе С Юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет), который проходит в Швейцарии.

В матче третьего тура израильтяне победили доминиканцев 80:76.

После 10 минут 26:17, 20 - 42:38, 30 - 62:60.

Израильский защитник Рани Белага (Апоэль, Эмек а-Хефер) сделал "дабл-дабл" (16 + 10 подборов + 6 передач + 1 перехват).

Самыми результативными игроками матча стали лидеры доминиканцев Фернандо де лос Сантос (25 + подборов) и Лукас Морильо (17 + 11 подборов + 5 передач).