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Клубный чемпионат мира. "Реал" и "Боруссия" вышли в четвертьфинал

Футбол
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:52
Клубный чемпионат мира. "Реал" и "Боруссия" вышли в четвертьфинал
AP Photo/Marta Lavandier

Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Последними четвертьфиналистами стали мадридский "Реал" и "Боруссия" (Дортмунд).

Реал (Мадрид, Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 1:0

"Королевский клуб" играл намного лучше соперника, особенно после перерыва.

В минимальном поражении большая заслуга Микеле де Грегорио, совершившего 10 сэйвов.

Гол на 54-й минуте забил Гонсало Гарсия.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Монтеррей (Мексика) 2:1

В первом тайме два мяча забил Серу Гирасси.

Четвертьфинальные пары (четвертьфиналы состоятся 4 и 5 июля):

Палмейрас (Бразилия) - Челси (Англия)

Флуминенсе (Бразилия) - Аль Хиляль (Саудовская Аравия)

ПСЖ (Франция) - Бавария (Германия)

Реал (Мадрид) - Боруссия (Германия).

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