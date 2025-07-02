Клубный чемпионат мира. "Реал" и "Боруссия" вышли в четвертьфинал
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:52
Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.
Последними четвертьфиналистами стали мадридский "Реал" и "Боруссия" (Дортмунд).
Реал (Мадрид, Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 1:0
"Королевский клуб" играл намного лучше соперника, особенно после перерыва.
В минимальном поражении большая заслуга Микеле де Грегорио, совершившего 10 сэйвов.
Гол на 54-й минуте забил Гонсало Гарсия.
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Монтеррей (Мексика) 2:1
В первом тайме два мяча забил Серу Гирасси.
Четвертьфинальные пары (четвертьфиналы состоятся 4 и 5 июля):
Палмейрас (Бразилия) - Челси (Англия)
Флуминенсе (Бразилия) - Аль Хиляль (Саудовская Аравия)
ПСЖ (Франция) - Бавария (Германия)
Реал (Мадрид) - Боруссия (Германия).
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