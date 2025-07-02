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Итоги драфта НХЛ

Хоккей
время публикации: 02 июля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 10:20
Итоги драфта НХЛ
AP Photo/Damian Dovarganes

В Лос-Анджелесе завершился драфт НХЛ 2025 года. Под первым номером "Нью-Йорк Айлендерс" выбрал канадского защитника Мэтью Шафера.

Были выбраны 85 канадцев, 52 американца, 30 шведов, 21 россиянин, 11 чехов, 8 финнов, 4 немца, 3 белоруса, 3 словака, 2 норвежца, 2 швейцарца, по 1 представителю Китая, Хорватии и Дании.

Бруно Идзан стал первым хорватом, выбранным на драфте НХЛ (181-й номер).

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