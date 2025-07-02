Умер легендарный футболист "Железный Ринус" Исраэл
время публикации: 02 июля 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 09:04
1 июля на 84-м году жизни умер легендарный футболист Ринус Исраэл, сообщают нидерландские СМИ.
"Железный Ринус" играл в обороне клубов "Дор Вилскрахт Стерк" (Амстердам), "Фейенорд" (Роттердам), "Эксцельсиор" (Роттердам) и "Зволле".
Он четырехкратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка европейских чемпионов 1970 года, Межконтинентального кубка 1970 года, Кубка УЕФА 1974 года.
Ринус Исраэль дважды признавался лучшим футболистом года Нидерландов.
В составе сборной Нидерландов он серебряный призер чемпионата мира 1974 года.
Ринус Исраэл тренировал клубы "Ден Бош", "Фейенорд", ПАОК (Салоники), "Аль-Джазира" (Абу-Даби), Аль Шабаб" (Дубаи), "Аль-Вахда" (чемпион ОАЭ 2001 года), "АДО Ден Хаг", "Янг Бойз" (Хаарлем).
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