Чемпионат Испании. "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и лидирует

В матче двадцать шестого тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" 4:0 и поднялась на первое место.

Каталонцы на 1 очко опережают "Атлетико", на 3 - "Реал".

"Реал Сосьедад" остался в меньшинстве на 17-й минуте и не нанес ни одного удара по воротам хозяев. "Барселона" нанесла 33 удара, 10 из которых были точными.

Правда, баски даже забили в начале встречи, но из офсайда.

На 17-й минуте Дани Ольмо выходил один на один. Ариц Элустондо его сбил и был удален. Игрока "Реала Сосьедад" удаляют в третьем матче подряд.

На 25-й минуте Ламин Ямаль обыграл троих защитников и сделал пас в центр. Дани Ольмо сбросил мяч. Херард Мартин открыл счет 1:0. Через 4 минуты после подачи углового отличился Марк касадо. Это его первый гол за основную команду клуба 2:0.

На 56-й минуте хозяева вновь забили после углового. Ремиро парировал мяч после удара Левандовски. Рональд Араухо добил мяч в сетку 3:0. Через 4 минуты Араухо пробил издали. Роберт Левандовски удачно подставил ногу 4:0.

В 40 матчах этого сезона (во всех турнирах) "Барселона" забила 124 гола. Забивали 19 разных игроков. 34 гола на счету Роберта Левандовски.