Чемпионат Испании. Великолепный победный гол Диего Гарсии

В матче двадцать шестого тура чемпионата Испании "Леганес" победил "Хетафе" 1:0.

Статистика ударов в этом матче печальна. Хозяева нанесли 6 ударов. Точным (и голевым) был 1. Гости из 9 ударов в створ не попали ни разу. Выходит, что за 90 минут команды не нанесли ни одного точного удара.

"Леганес" прервал серию из 7 матчей без побед.

Героем матча стал Диего Гарсия, вышедший на замену на 77-й минуте. На второй минуте компенсированного времени он принял мяч в штрафной и нанес удар через себя в ближний угол 1:0.

Видео великолепного гола опубликовал канал ONE.