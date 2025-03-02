Чемпионат Испании. Великолепный победный гол Диего Гарсии
время публикации: 02 марта 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 18:26
В матче двадцать шестого тура чемпионата Испании "Леганес" победил "Хетафе" 1:0.
Статистика ударов в этом матче печальна. Хозяева нанесли 6 ударов. Точным (и голевым) был 1. Гости из 9 ударов в створ не попали ни разу. Выходит, что за 90 минут команды не нанесли ни одного точного удара.
"Леганес" прервал серию из 7 матчей без побед.
Героем матча стал Диего Гарсия, вышедший на замену на 77-й минуте. На второй минуте компенсированного времени он принял мяч в штрафной и нанес удар через себя в ближний угол 1:0.
Видео великолепного гола опубликовал канал ONE.
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