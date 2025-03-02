MLS. Хет-трик израильского нападающего

В матче второго тура регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Юнион" разгромил "Цинциннати" 4:1.

"Филадельфия" сумела обыграть "Цинциннати" впервые с октября 2022 года.

Три первых гола в ворота Романа Челентано забил израильский нападающий Таль Барибо, ранее выступавший за "Маккаби" (Петах-Тиква).

На 58-й минуте Эвандер сократил отставание 3:1.

На третьей минуте компенсированного времени отличился Бруно Дамиани, 18 февраля перешедший из уругвайского "Насьоналя".