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MLS. Хет-трик израильского нападающего

Футбол
время публикации: 02 марта 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 15:23
MLS. Хет-трик израильского нападающего
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В матче второго тура регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Юнион" разгромил "Цинциннати" 4:1.

"Филадельфия" сумела обыграть "Цинциннати" впервые с октября 2022 года.

Три первых гола в ворота Романа Челентано забил израильский нападающий Таль Барибо, ранее выступавший за "Маккаби" (Петах-Тиква).

На 58-й минуте Эвандер сократил отставание 3:1.

На третьей минуте компенсированного времени отличился Бруно Дамиани, 18 февраля перешедший из уругвайского "Насьоналя".

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