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Гол украинца не помешал "Манчестер Сити" выйти в четвертьфинал. Результаты матчей Кубка Англии

Футбол
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 10:11
Гол Максима Таловерова
AP Photo/Jon Super

В четвертьфинал Кубка Англии вышли "Престон", "Кристал Пэлас". "Борнмут" и "Манчестер Сити".

Престон Норд Энд - Бернли 3:0

Один из аутсайдеров Чемпионшипа уверенно переиграл одного из лидеров дивизиона.

Кристал Пэлас (Лондон) - Милуолл 3:1

"Милуолл" занимает 12-е место в Чемпионшипе.

Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (по пенальти 5:4)

Манчестер Сити - Плимут 3:1

"Плимут" занимает 23-е (предпоследнее) место в Чемпионшипе.

На 38-й минуте украинский защитник Максим Таловеров (31 января перешел из ЛАСКа (Линц)) открыл счет 0:1.

Героем "горожан" в этом матче стал Нико О`Рейлли, забивший два гола в ворота голкипера сборной Северной Ирландии Конора Хазарда (ранее он защищал ворота "Селтика" и финского ХИКа).

На 90-й минуте точку в матче поставил Кевин де Брейне.

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