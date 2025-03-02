"Интер" и "Наполи" сыграли вничью. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 02 марта 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:10
Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Италии. "Интер" сыграл вничью с "Наполи" 1:1 и сохранил лидерство.
Наполи - Интер (Милан) 1:1
"Интер" лидирует, на 1 очко опережая "Наполи", на 3 - "Аталанту".
На 22-й минуте Федерико Димарко ударом со штрафного вывел гостей вперед 0:1.
На 87-й минуте арендованный в январе у "Борнмута" Филипп Биллинг спас "Наполи" от поражения. Он стал вторым датчанином, забивавшим в составе неаполитанцев.
Удинезе - Парма 1:0
"Удинезе" одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место.
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