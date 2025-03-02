"Интер" и "Наполи" сыграли вничью. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Италии. "Интер" сыграл вничью с "Наполи" 1:1 и сохранил лидерство.

Наполи - Интер (Милан) 1:1

"Интер" лидирует, на 1 очко опережая "Наполи", на 3 - "Аталанту".

На 22-й минуте Федерико Димарко ударом со штрафного вывел гостей вперед 0:1.

На 87-й минуте арендованный в январе у "Борнмута" Филипп Биллинг спас "Наполи" от поражения. Он стал вторым датчанином, забивавшим в составе неаполитанцев.

Удинезе - Парма 1:0

"Удинезе" одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место.