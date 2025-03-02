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Спорт

Лига чемпионов. Криштиану Роналду не поедет в Иран

Футбол
Знаменитые спортсмены
Лига чемпионов
время публикации: 02 марта 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 20:11
Лига чемпионов. Криштиану Роналду не поедет в Иран
AP Photo/Luis Vieira

Официальный "Х" саудовского клуба "Аль-Насср" опубликовал заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Эстигляля".

Криштиану Роналду в Иран не едет.

Матч состоится 3 марта. Ответная игра в Саудовской Аравии - 10 марта.

Ранее британские СМИ сообщили, что руководство клуба опасается за безопасность Криштиану Роналду и просило перенести матч из Ирана.

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