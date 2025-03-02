"Реал" проиграл в Севилье. "Атлетико" вышел в лидеры. Гол Цыганкова

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Испании. "Реал" в гостях проиграл "Бетису" 1:2.

Жирона - Сельта (Виго) 2:2

Первый гол в ворота гостей забил украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Райо Вальекано (Мадрид) - Севилья 1:1

Бетис (Севилья) - Реал (Мадрид) 2:1

Впервые команда Карло Анчелотти проиграла "Бетису".

"Реал" больше владел мячом 59%. Но чаще и точнее били по воротам хозяева 18:9, 3:2. Они же чаще подавали угловые 9:2, один из которых привел к голу.

Гости мощно начали матч, но затем остановились. На 10-й минуте Мбаппе сделал передачу на край вратарской. Менди прострелил. Браим Диас отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 34-й минуте Иско подал угловой. Джонни Кардозо нанес удар головой 1:1. На последних секундах первого тайма Иско подал угловой. Кардозо нанес удар головой. Несмотря на рикошет от Тшуамени Куртуа мяч парировал.

На 54-й минуте Иско реализовал пенальти 2:1.

Атлетико (Мадрид) - Атлетик (Бильбао) 1:0

"Атлетико" лидирует, на 2 очка опережая "Барселону" и "Реал". Каталонцы сыгодня принимают "Реал Сосьедад".