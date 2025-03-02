Чемпионат Израиля по футболу. Определились все участники верхнего плэй-офф

Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Израиля по футболу. Определились все участники верхнего плэй-офф.

В первую шестерку входят: "Апоэль" (Беэр-Шева), "Маккаби" (Хайфа), "Маккаби" (Тель-Авив), "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Хайфа), "Маккаби" (Нетания).

"Маккаби Бней райна" и "Ирони" (Кирьят Шмона) выбыли из борьбы за верхний плэй-офф.

Ашдод - Маккаби (Нетания) 0:0

Команда Йоси Абукасиса (Маккаби) гарантировала себе место в первой шестерке.

Апоэль (Хадера) - Маккаби (Тель-Авив) 2:3

На 36-й минуте аутсайдер вел в счете 2:0.

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 1:0

"Ирони" одержал вторую победу подряд и поднялся на 10-е место.

Победный гол на 39-й минуте забил украинский нападающий Станислав Биленький.

На 90-й минуте гости могли отыграться, но не забили пенальти. Неудачно пробил Гай Хадида.

Поражение лишило "Маккаби" шансов а борьбе за верхний плэй-офф.