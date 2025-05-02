Команда Месси в финал Кубка чемпионов не вышла
время публикации: 02 мая 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 12:18
В финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ встретятся "Крус Асул" и "Ванкувер Уайткэпс".
Финальный матч состоится 1 июня.
Мексиканцы в ответном полуфинале обыграли "Тигрес УАНЛ" (Мексика) 1:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.
Канадцы в ответном полуфинале победили "Интер Майами" 3:1. В первой игре "Ванкувер" победил 2:0.
Лионель Месси отыграл весь матч.
На 9-й минуте Жорди Альба открыл счет.
Канадцы во втором тайме забили три мяча. Отличились Брайан Уайт, Педро Вите и Себастьян Бергальтер.
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