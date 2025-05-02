"Челси" победил в Швеции. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 02 мая 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 07:50
Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций. "Челси" в гостях разгромил "Юргорден" 4:1.
Бетис (Севилья, Испания) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:1
Юргорден (Швеция) - Челси (Лондон, Англия) 1:4
Два гола забил Николас Джексон. По разу отличились Джейдон Санчо и Нони Мадуэке.
Гол престижа забил 18-летний Исак Алемайегу.
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