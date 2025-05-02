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Чемпионат Англии. "Брентфорд" неожиданно победил в Ноттингеме

Футбол
время публикации: 02 мая 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 11:46
Чемпионат Англии. "Брентфорд" неожиданно победил в Ноттингеме
AP Photo/Frank Augstein

В последнем матче тридцать четвертого тура чемпионата Англии "Брентфорд" в гостях обыграл "Ноттингем Форест" 2:0..

По большому счету, "Брентфорд" доигрывает сезон в свое удовольствие. Троица отбывающих в Чемпионшип уже известна. До зоны еврокубков дотянуться проблематично.

А "лесники" ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. После поражения они оказались на шестом месте.

"Бренфорд" не проиграл в четвертом матче подряд.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отыграл весь матч.

Голы забили Кевин Шаде и Йоан Висса.

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