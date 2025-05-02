Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов. "Барселона" и "Интер" забили шесть голов

В первом полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" и "Интер" сыграли вничью 3:3.

На 24-й минуте миланцы вели в счете 2:0.

У каталонцев огромное преимущество (72% владения мячом, 19:7 по ударам, 9:3 по точным ударам, 7:2 по угловым). У "Интера" потрясающая реализация: три точных удара - три гола.

Счет был открыт на 30-й секунде матча Думфрис навесил. Тюрам пяткой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 12-й минуте Ямаль обыграл Димарко и прострелил. Ферран Торрес не попал в ворота. На 19-й минуте после подачи углового мог забить Торрес. Но с разворота послал мяч мимо дальнего угла.

Не забиваешь ты - забивают тебе. На 21-й минуте гости подали угловой. Ачерби головой сбросил мяч во вратарскую. Думфрис пробил "ножницами" в падении 0:2.

Через 3 минуты Ламин Ямаль стал рекордсменом Лиги чемпионов. Он завершил сольный проход ударом в дальний угол. И стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов (17 лет 291 день). Предыдущий рекорд установил Килиан Мбаппе в 2017 году (18 лет 140 дней). На 26-й минуте Ямаль обыграл двух защитников и нанес удар с острого угла. Мяч от руки Зоммера попал в перекладину.

После этого Ямаль и Ольмо создали несколько голевых моментов, но каталонцы забить не сумели.

На 38-й минуте Педри забросил мяч в штрафную. Рафинья головой сбросил мяч. Ферран Торрес сравнял счет 2:2.

На 49-й минуте миланцы могли выйти перед. Димарко никто не мешал, но он пробил выше.

На 62-й минуте Думфрис прострелил. Араухо едва не срезал мяч в свои ворота. Мяч ушел на угловой рядом со штангой.

На 64-й минуте Думфрис отличился после углового 2:3.

Каталонцы отыгрались через минуту. Рафинья нанес удар метров с 20. Мяч от руки Зоммера отлетел в перекладину, а затем в сетку 3:3.

На 76-й минуте Мхитарян забил. Гол "Интера" не засчитан - офсайд.

На 87-й минуте Ямаль перебросил мяч через Зоммера. Мяч попал в перекладину.

На первой минуте компенсированного времени Рафинья пробил метров с 30. Зоммер в красивом прыжке парировал мяч.