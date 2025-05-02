Вратарь сборной Гонконга установил рекорд чемпионатов мира по хоккею
время публикации: 02 мая 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 11:06
В Мексике проходит чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.
В матче третьего тура сборная Гонконга разгромила филиппинцев 17:2.
Вратарь сборной Гонконга Эмерсон Кеунг отразил 9 бросков из 10 и установил рекорд чемпионатов мира по хоккею.
Он стал самым возрастным участником турнира - 52 года Он защищает ворота сборной Гонконга с 2011 года. Эмерсон Кеунг признавался самым ценным игроком чемпионата мира в своем дивизионе в 2018 и 2024 годах.
Предыдущий рекорд в 2023 году установил форвард сборной Боснии и Герцеговины Энтони Лондон (51 год).
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