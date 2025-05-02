НХЛ. Голкипер Марк-Андре Флери завершил карьеру

В шестом матче серии первого раунда "Миннесота Уайлд" проиграла "Вегас Голден Найтс" 2:3 и выбыла из борьбы.

Легендарный голкипер "Миннесоты" Марк-Андре Фдери заранее заявил, что этот сезон будет для него последним.

40-летний голкипер провел в НХЛ 21 сезон. Он трехкратный обладатель Кубка СМтэенли в составе "Питтсбург Пингвинз".

В 2017-21 годах Марк-Андре Флери защищал ворота "Вегаса", в 2021-22 - "Чикаго".

Он - чемпион олимпиады 2010 года в составе сборной Канады.