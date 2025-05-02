"Торонто", "Вегас" и "Эдмонтон" вышли во второй раунд Кубка Стэнли

Во второй раунд Кубка Стэнли вышли "Торонто Мейпл Лифс", "Вегас Голден Найтс" и "Эдмонтон Ойлерз".

Оттава Сенаторз - Торонто Мейпл Лифс 2:4(счет в серии 2:4)

"Торонто" победил во всех пяти сериях против "Оттавы".

На 43-й секунде второго периода гости повели в счете 2:0. В начале третьего "сенаторы" отыгрались.

На 55-й минуте Макс Пачиоретти забил победный гол. За 19 секунд до конца основного времени Вилям Нюландер поразил пустые ворота. Он в этой встрече набрал 3 (2 + 1) очка.

Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 2:3 (2:4)

За последние 10 лет "Миннесота" ни разу не сумела выйти во второй раунд плэй-офф.

Две шайбы забросил Райан Хартман (Миннесота).

Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 7:4(3:3)

После двух периодов "Даллас" вел в счете 4:3. Все голы "звезды" забили во втором периоде.

П 4 очка набрали игроки "Далласа" Рупе Хинц (2 + 2) и Микко Рантанен (1 + 3).

Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 6:4 (4:2)

"Эдмонтон "взял серию", проиграв две первых игры.

"Короли" вели в счете 1:0 и 2:1.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 21 минут 19 секунд. Показатель 0.