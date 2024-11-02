Чемпионат Испании. "Алавес" прервал "черную серию" и победил "Мальорку"

В первом матче двенадцатого тура чемпионата Испании "Алавес" неожиданно победил "Мальорку" 1:0.

"Алавес": Сивера, Санчес, Пика, Абкар, Теналья, Бенавидес (Гевара, 17), Антонио Бланко, Гуриди (Стоичков, 80), Реббаш (Мартин, 90+1), Висенте, Кике Гарсия (Тони Мартинес, 90+2).

"Мальорка": Роман, Тони Лато, Копете, Раильо, Маффео, Морланес, Маскарель (Пратс, 79), Шикинью (Мурики, 57), Дани Родригес (Луна, 79), Наварро (Санчес, 69), Ларин (Дардер, 68).

"Алавес" одержал победу после пяти поражений подряд в матчах Ла Лиги.

Статистическое преимущество у хозяев, которые играли без своего лидера Карлоса Бенавидеса (52% владения мячом. 13:8 по ударам, 3:2 по точным ударам).

Победный гол был забит на 76-й минуте. Теналья прострелил. Мяч от защитника отскочил к Хону Гуриди, который открыл счет.