Чемпионат Германии. "Байер" сыграл вничью со "Штутгартом"

В стартовом матче девятого тура чемпионата Германии "Байер" (Леверкузен) сыграл вничью со "Штутгартом" 0:0.

"Байер": Градецки, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Фримпонг (Телла, 86), Виртц, Гримальдо, Мукиеле (Хофманн, 54), Джака, Андрих (Паласиос, 86), Бонифасе (Шик, 86).

"Штутгарт": Нюбель, Миттельштедт (Хендрикс, 58), Руо, Чейз, Вагноман, Мийо (Аль-Дахиль, 80), Штиллер, Каразор, Левелинг (Ридер, 8), Туре (Демирович, 80), Ундав.

"Байер" одержал только одну победу в последних пяти матчах и занимает третье место, отставая на 4 очка от лидирующих "Баварии" и "Лейпцига".

Алонсо сказал, что "Байер" провел лучшую игру за последнее время. "Не хватило только голов".

У "аптекарей" значительное преимущество (52% владения мячом, 19:4 по ударам, 5:1 по точным ударам, 10:2 по угловым).

На 13-й минуте Фримпонг вышел один на один, но пробил точно во вратаря. На 33-й минуте Фримпонг забил. Гол не засчитан из-за явного офсайда.

На 42-й минуте хозяева едва не забили. Тапсоба нанес удар головой. Мяч попал в перекладину. На 53-й минуте мяч после удара Бонифейса попал в штангу.

На 61-й минуте едва не забили гости. Ундав пробил в дальний угол. Градецки до мяча не дотянулся. Мяч пролетел впритирку со штангой.

На 74-й минуте Виктор Бонифэйс вышел один на один. Голкипер ногой отправил мяч на угловой.