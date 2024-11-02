Сенсация чемпионата Франции. "Монако" проиграл аутсайдеру

В матче десятого тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле уступил "Анже" 0:1.

Монако - Анже 0:1

В случае победы монегаски настигали бы лидирующий ПСЖ. "Монако" проиграл второй матч подряд.

Победа позволила "Анже" выбраться из зоны вылета.

Победный гол был забит на 29-й минуте. Бывший полузащитник "Монако" Жан-Оде Аолу с линии штрафной пробил в "девятку" 0:1.

Лилль - Лион 1:1

Гости отыгрались на первой минуте компенсированного времени.