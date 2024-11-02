Сенсационное поражение "Манчестер Сити". Рекорд Слота. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" проиграл "Борнмуту" 1:2. "Ливерпуль" лидирует.

Борнмут - Манчестер Сити 2:1

"Борнмут" в этом сезоне нанес первые поражения "Арсеналу" и "Манчестер Сити".

На 9-й минуте Керкез обыграл Фодена, ворвался в штрафную и прострелил. Семеньо опередил Гвардиола и отправил мяч в дальний нижний угол 1:0. На 47-й минуте хозяева едва не забили второй. Эванилсон нанес удар метров с 10. Эдерсон перевел мяч на угловой.

На 64-й минуте быстрая атака по флангу. Керкез прострелил. Эванилсон в падении отправил мяч в ближний нижний угол 2:0.

Через три минуты хозяева едва не сделали счет крупным. Мяч после удара Тавернье попал в штангу. Смит метров с пяти не попал в пустые ворота.

Хозяева упустили еще несколько голевых моментов.

На 82-й минуте гол забили "горожане". Гюндоган навесил. Йошко Гвардиол головой переправил мяч в "девятку" 2:1.

Ипсвич - Лестер 1:1

Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени.

Ливерпуль - Брйайтон энд Хоув 2:1

"Ливерпуль" лидирует, на 2 очка опережая "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" одержал 8 побед в первых 10 матчах Премьер-лиги под руководством Арне Слота. Это рекорд клуба.

Казалось, что "красные" близки к потере очков.

На 14-й минуте Ферди Кадыроглу пробил в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:1.

"Чайки" долго держались, но слишком рано стали играть на удержание счета, за что и поплатились.

На 69-й минуте был забит "голландский гол". Ван Дейк навесил. Коди Гакпо из пределов вратарской пробил головой 1:1. Через 3 минуты Мохамед Салах ворвался в штрафную и нанес обводящий удар в "девятку" 2:1.

Ноттингем Форест - Вест Хэм (Лондон) 3:0

"Лесники" обошли "Арсенал" и поднялись на третье место.

Саутгемптон - Эвертон (Ливерпуль) 1:0

"Саутгемптон" одержал первую победу. До этого матча в активе "святых" было только одно очко.